Quarti Conference League 2023: il sorteggio in diretta, tutti gli accoppiamenti

La sconfitta della Lazio contro gli olandesi dell’Az Alkmaar vanifica l’en-plein delle squadre italiane negli ottavi di finale delle competizioni continentali. E la sconfitta dei biancocelesti rende anche...orfana la Fiorentina nei quarti della Conference League: i viola restano così l’unica formazione italiana partecipante nella terza coppa europea esattamente come accaduto la scorsa estate, all’alba della stagione. Il panorama offerto dai quarti è estremamente variegato: ci sarà l’Inghilterra con il West Ham United (semifinalista l’anno scorso in Europa League), i vicecampioni di Svizzera del Basilea che hanno eliminato ai rigori lo Slovan Bratislava, la Polonia con il Lech Poznan ed il Nizza a difendere i colori della Ligue 1 francese. A fare la parte del leone è il Belgio, con due palline nell’urna frutto di due risultati a sorpresa: l’Anderlecht ha infatti eliminato il Villareal, una delle favorite per la vittoria finale, mentre il Gent ha estromesso il Basaksehir vincendo in Turchia con un rotondo 4-1.

Conference League, il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale sarà aperto, ovvero senza teste di serie e con squadre appartenenti alla stessa federazione che possono incrociarsi tra loro, con la possibilità, quindi, di derby nazionali. Possono inoltre affrontarsi tra loro formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi. L’urna di Nyon disegnerà inoltre il tabellone con il quale la competizione si svilupperà fino alla sua conclusione, a partire da quarti di finale, le cui gare sono in programma giovedì 13 aprile, mentre quelle di ritorno giovedì 20 aprile. Le semifinali si svolgeranno l'11 maggio (andata) e il 18 maggio (ritorno) e porteranno alla finale del 31 maggio, che si disputerà all’Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023. Come già accaduto nei precedenti turni ad eliminazione diretta, non è valida la regola dei gol in trasferta, cassata dal regolamento già all’inizio della passata stagione europea. Gli incontri di ritorno che presenteranno una situazione di parità nel numero di reti segnate proseguiranno ai tempi supplementari ed ai rigori.

Conference League, le squadre qualificate ai quarti di finale:

• AZ Alkmaar (Olanda)

• West Ham United (Inghilterra)

• Nizza (Francia)

• Anderlecht (Belgio)

• Lech Poznan (Polonia)

• Fiorentina (Italia)

• Basilea (Svizzera)

• KAA Gent (Belgio)

?Conference League, il programma completo dei quarti di finale

Qui, a partire dalle 14, seguiremo in diretta il sorteggio dei quarti di finale con tutti gli accoppiamenti.

Notizia in aggiornamento