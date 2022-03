Italia, Mancini verso le dimissioni: i possibili sostituti

Medita l'addio, Roberto Mancini. Il ko contro la Macedonia del Nord, costato all'Italia la qualificazione ai Mondiali 2022, è una ferita troppo profonda nell'animo del commissario tecnico, con la cavalcata trionfale di Euro 2020 che sembra ormai soltanto un lontano ricordo. La gioia per il trionfo continentale della scorsa estate ha infatti lasciato spazio all'amarezza ed alla frustrazione per il mancato pass per il Qatar, che, per gli azzurri, segna la seconda esclusione consecutiva alla Coppa del Mondo dopo quella del 2018. E Mancini, malgrado i tentativi di persuasione per farlo rimanere ancora alla guida della Nazionale da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina, sembra ad un passo dal presentare le proprie dimissioni.

I possibili sostituti di Roberto Mancini

In caso di addio da parte del Mancio, sarebbero già stati individuati i nomi di alcuni potenziali sostituti. La prima idea è quella che porta a Fabio Cannavaro con Marcello Lippi come direttore tecnico, due profili che conoscono alla perfezione l'ambiente della Nazionale, con la quale hanno conquistato, il primo in campo ed il secondo in panchina, il titolo di campioni del mondo nel 2006. Quello di Cannavaro è un profilo che piace molto alla Federazione, convinta che l'ex difensore sia in possesso delle qualità tecniche e caratteriali necessarie per far rinascere la squadra dopo il flop contro la Macedonia. In crescita, tuttavia, anche le quotazioni di un altro ex azzurro, quell'Andrea Pirlo ancora ai box dopo l'esperienza alla guida della Juventus nella passata stagione.

Occhio però anche alle piste che portano a profili di maggior esperienza. In particolare sarebbe stato già sondato il terreno con Stefano Pioli, attualmente alla guida del Milan con il quale sta coltivando il sogno scudetto. Sullo sfondo, poi, la carta Claudio Ranieri, un veterano della panchina che accetterebbe di buon grado di ricoprire il ruolo di commissario tecnico dell'Italia.