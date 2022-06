Dries Mertens lascia il Napoli: scelto il sostituto

Dopo nove anni e 148 gol Dries Mertens lascia il Napoli. La storia è finita in questi giorni, a quanto pare non nei migliori di modi, perché non si è trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. De Laurentiis e il belga si erano incontrati prima della fine del campionato, sembrava essere tornato il sereno, ma così non è stato. Il weekend appena terminato doveve essere quello del confronto decisivo, ma il colloquio non è mai andato in scena.

Dries Mertens non rinnova con il Napoli

Le parti, secondo alcune ricostruzioni, si sono inviate le rispettive richieste, ma non hanno trovato un punto d’incontro. Inutile parlare di cifre, la trattativa è e resterà segreta, c’è chi racconta di una proposta troppo esosa a livello economica del giocatore, e chi invece creda che quella arrivata al belga sia stata scarsa e soprattutto temporalmente inadeguata, un anno di contratto invece di due.

La verità la sanno solo i diretti interessati, quello che resta è il verdetto: Dries Mertens non giocherà più nel Napoli e questo sarà sicuramente un problema per Spalletti che perde tanti gol, 11 anche in questa stagione in Serie A con 31 presenze ma solo sedici da titolare, e un capitano aggiunto. Nove anni nello stesso spogliatoio hanno fatto di Mertens uno dei leader della squadra, insieme ad Insigne e Ospina, il tecnico rischia di perderli tutti e tre nel giro di un’estate e questo non rappresenta di certo la partenza ideale per la nuova annata.

Chi al posto di Mertens? Il Napoli sceglie Deulofeu

Il Napoli però non si è fatto trovare impreparato e ha già scelto il sostituto di Mertens. Sarà Deulofeu il nuovo trequartista azzurro, gli ottimi rapporti con l’Udinese stanno contribuendo a sbloccare un’affare molto ben impostato. Il giocatore ha già detto sì ai campani, l’offerta degli azzurri al momento è bassa, anche se non di molto, e per chiudere potrebbe bastare una telefonata De Laurentiis-Pozzo, come già successo in passato per Zielisnki e Meret, ad esempio.

Deulofeu sarà quindi il sostituto di Mertens e a livello tecnico non sembra di certo un passo indietro. Lo spagnolo nell’ultima stagione a Udine ha segnato 13 gol e messo a referto 5 assist in 36 gare di Serie A, ha 28 anni ed è quindi nel pieno della maturità agonistica e poi nel tridente alle spalle del centravanti può giocare in tutte le posizioni. Il Napoli perde un leader storico, ma acquista un gioiello pronto a tornare in una big per brillare ancora. Nel calcio in cui il cuore non conta più nulla e in cui le bandiere sono state ammainate da tempo, può essere considerata una mossa giusta.