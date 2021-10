Spagna-Francia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Saranno Spagna e Francia a contendersi la Nations League 2021, con la finale in programma domenica 10 ottobre alle 20.45 allo stadio San Siro. Le Furie Rosse, in semifinale, hanno avuto la meglio per 2-1 sull'Italia di Roberto Mancini, mentre i transalpini hanno superato in rimonta per 3-2 il Belgio al termine di una partita dalle mille emozioni. Adesso le due Nazionali si contenderanno il trofeo per succedere al Portogallo nell'albo d'oro della neonata competizione.

Spagna-Francia, le scelte di Luis Enrique

Luis Enrique si affiderà al 4-3-3 visto contro l'Italia, ma rischia di fare a meno di Ferran Torres, alle prese con un problema alla caviglia. Se il giocatore del Manchester City non dovesse farcela, pronto Yeremi Pino per completare il tridente offensivo con Oyarzabal e Sarabia. A centrocampo conferme in vista per Koke, Busquets ed il giovanissimo Gavi, mentre in difesa Eric Garcia potrebbe rilevare Pau Torres per comporre la coppia centrale con Laporte. Terzini Azpilicueta e Marcos Alonso, tra i pali Unai Simon.

Spagna-Francia, le scelte di Deschamps

Deschamps, dall'altra parte, risponderà con il 3-4-1-2, con Griezmann ad agire alle spalle del tandem offensivo Mbappé-Benzema. A centrocampo, dove mancherà Rabiot, positivo al Covid, Pogba e Tchouameni, con Pavard e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In difesa il terzetto Koundé, Varane e Lucas Hernandez a protezione del portiere Lloris.

Spagna-Francia, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Yeremi Pino. All. Luis Enrique

Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps

Spagna-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai su Rai Uno. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.