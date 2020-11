Spagna-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida da non perdere, quella in programma questa sera alle 20.45 a Siviglia. I padroni di casa della Spagna, reduci dal pareggio esterno in Svizzera, ospiteranno la Germania nella sesta e ultima giornata del girone 4 della Lega A di Nations League. Un match decisivo per la leadership e l'accesso alle Final Four: i tedeschi occupano infatti attualmente il primo posto con i loro 9 punti, uno in più delle Furie Rosse. La gara di andata è terminata con il punteggio di 1-1: al gol di Werner per la formazione di Low ha risposto in pieno recupero Gayà per gli spagnoli.

Spagna-Germania in tv e streaming

La partita Spagna-Germania sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul Canale 20. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, accessibile sia su pc e notebook che dispositivi mobili quali smartphone e tablet. In questo caso, occorrerà però prima scaricare la app gratuita per sistemi iOS e Android.

Spagna-Germania, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Pau Torres, Sergio Ramos, Reguilon; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Gerard Moreno, Morata, Oyarzabal. All. Luis Enrique

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Sule, Tah, Max; Goretzka, Kroos, Gundogan; Sané, Werner, Gnabry. All. Low