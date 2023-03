Spagna-Norvegia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Spagna-Norvegia segna l'inizio dell'era de la Fuente sulla panchina delle Furie Rosse. Dopo il Mondiale Luis Enrique è stato deposto e gli iberici hanno scelto il nuovo tecnico che avrà come primo obiettivo la qualificazione alla rassegna continentale. Non una missione complicata visto che nel girone A la selezione spagnola è nettamente favorita, Norvegia, Scozia, Georgia e Cipro sono le altre contendenti per i primi due posti che qualificano direttamente al torneo in Germania. Gli scandinavi saranno il primo test da affrontare in casa domani, sabato 25 marzo, alle 20,45 alla Rosaleda di Malaga.

Spagna-Norvegia: le scelte di de la Fuente

La Spagna sarà priva di Pedri e Gerard Moreno, il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Morata a fare da riferimento offensivo,ai suoi fianchi spazio al giovane Nico Williams e Oyarzabal in vantaggio su Dani Olmo, appena rientrato dall'infortunio. In mediana maglia da titolare per l'ex Napoli Fabian Ruiz e per il gioellino del Barcellona Gavi.

Spagna-Norvegia: le scelte di Solbakken

La Norvegia si presenterà in campo senza il bomber Haaland fermato da un problema muscolare e già tornato a Manchester. Un grosso problema per Solbakken che lo sostituira con Sorloth, centravanti che giocherà quasi a casa visto che milita nella Real Sociedad. Anche gli scandinavi scelgono il 4-3-3 con Odegaard, gioiellino dell'Arsenal, e Aursnes a chiude il tridente. In campo dal primo minuto anche Thorvstvedt del Sassuolo e Ostigard del Napoli, oltre all'ex Sampdoria Thorsby.

Spagna-Norvegia: le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Laporte, Rodri, Gaya; Merino, F. Ruiz, Gavi; N. Williams, Morata, Oyarzabal.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Thorsby, Berge; Aursnes, Sorloth, Odegaard.

Spagna-Norvegia in diretta tv e streaming gratis

La gara sarà trasmessa da Sky sul canale Sport 1 (201) e per gli abbonati sarà disponibile anche il servizio streaming della App Sky Go e Now Tv. La partita sarà anche trasmessa gratis su Tv 8 e in streaming sul sito dell'emittente.