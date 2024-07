Spal, quanto amore: già confermati 2.140 abbonamenti. I numeri per ogni settore

Fine della prima fase di abbonamenti (qui tutte le tariffe). E, lo si può dire senza timori di smentite, è un successo. Nonostante il secondo anno consecutivo in Serie C, un mercato ancora in attesa di decollare e diverse altre criticità (su tutte il -3 di partenza in classifica ad agosto), i tifosi biancazzurri hanno ancora una volta dimostrato tutto il loro amore per la società ferrarese...