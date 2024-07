Spal, inizio convincente e 10 gol al Monte Peller: a segno tutti gli attaccanti

Prima amichevole stagionale per la Spal e dieci gol in saccoccia. Il test contro la formazione trentina del Tnt Monte Peller, al centro sportivo comunale di Mezzana, finisce infatti 10-0 per i ragazzi di mister Dossena, che mostrano già buone trame di gioco seguendo i dettami tattici impartiti dall’allenatore in questa fase del ritiro. Iscriviti al canale...