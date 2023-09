Spalletti prova le formazioni della sua Nazionale

Dopo le polemiche e le prime parole ufficiali, oggi Luciano Spalletti ha preso possesso della Nazionale sul campo, il terreno che preferisce e su cui può davvero fare la differenza. L'allenatore campione d'Italia in carica ha iniziato a lavorare con il gruppo dopo le prime convocazioni con una seduta in cui si sono viste anche le prime formazioni.

Le prime formazioni della Nazionale di Spalletti

Senza Immobile, Scalvini, Dimarco, Zaniolo e Pellegrini, restati fuori dalle prime esercitazioni, Spalletti ha provato due squadre a specchio con il 4-3-3 che a questo punto sarà il modulo di riferimento, con possibile virata solo verso il 4-2-3-1, così come è sempre stato per l'allenatore toscano. Da una parte si sono schierati in difesa Darmian, di nuovo terzino dopo l'esperienza da centrale nell'Inter, Casale e Bastoni centrali e Spinazzola a chiudere la retroguardia. In mediana spazio a Pessina, Cristante e Frattesi alle spalle del tridente che sembra poter essere quello titolare con Politano e Chiesa ai fianchi di Retegui.

Nell'altro undici Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli e Biraghi in difesa, Locatelli, Tonali e Barella a centrocampo e Gnonto, Raspadori e Zaccagni in attacco. Da quello che si può notare, tridente offensivo a parte, Spalletti ha mischiato le carte in questa prima sessione di allenamento con i suoi azzurri.