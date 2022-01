Napoli, Spalletti corre verso il meritato rinnovo

Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane aveva lanciato un segnale chiaro al suo allenatore dicendo che è il miglior tecnico che abbia mai avuto. Le parole però nel calcio contano poco, ed è per questo che il presidente del Napoli è pronto a passare ai fatti. Secondo le ultime indiscrezioni Spalletti viaggia veloce verso il rinnovo di contratto con ampio anticipo rispetto ai programmi.

Rinnovo Spalletti-Napoli in anticipo sulla tabella di marcia

Nella clausola del contratto firmato la scorsa estate tra le parti c'è l’accordo per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo non è ancora stato centrato, ma poco importa, De Laurentiis ha deciso che si continuerà insieme a prescindere da quale sarà la posizione finale del Napoli in classifica. Ora gli azzurri sono secondi, riprendere l’Inter sembra difficile perché Inzaghi corre velocissimo, e dietro la Juve con il colpo Vlahovic cercherà di inserirsi al quarto posto. Insomma tutto in bilico, tranne la posizione di Spalletti che va verso un anticipato e meritatissimo rinnovo di contratto.

Tutti i meriti di Spalletti

Dire se davvero Spalletti sia il miglior tecnico dell’era De Laurentiis è difficile. C’è stato Mazzarri che ha svolto un grande lavoro continuato con Sarri tra bel gioco e uno Scudetto sfiorato. I paragoni con il passato non sono però molto interessanti, conta il presente che è brillante anche grazie al mister toscano. Il Napoli gioca un buon calcio e vince, lo ha fatto a inizio campionato quando è stato a lungo in testa, lo ha fatto in Europa con la qualificazione che ha regalato la supersfida con il Barcellona, ma soprattutto lo ha fatto in mezzo a mille difficoltà.

Tra infortuni e Covid, gli azzurri tra novembre e dicembre si sono sempre presentati in campo con la rosa ridotto all’osso, da tre mesi circa gioca Juan Jesus titolare, anche se in teoria sarebbe la quarta scelta, perché Koulibaly è stato prima ai box e poi impegnato in Coppa D’Africa. Poi c’è stato il ko di Osimhen, quello di Fabian Ruiz, e i due di Insigne, senza contare i vari Poilitano, Zielinski, Meret e compagnia colpiti da virus.

In mezzo alle difficoltà Spalletti ha saputo tenere la barra dritta, mantenendo il suo Napoli ai primi posti. La gestone dell'emergenza è però solo una delle note di merito sul registro dell'alenatore l’esplosione di Osimhen, la rivitalizzazione di Rrhamani, il cambio di passo di Fabian Ruiz e il lancio ad alti livelli di Anguissa, sono altri motivi per cui il rinnovo sta per arrivare ed è sicuramente meritato