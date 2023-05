Spalletti non rinnova con il Napoli

Tira aria pesante tra Luciano Spalletti e il Napoli. Vincere lo Scudetto è stata un'impresa straordinaria ma se il presente è tutto una festa, l'ultima sarà il 4 giugno alle 19 al Maradona contro la Sampdoria con la cerimonia ufficiale di premiazione, il futuro potrebbe regalare molte sorprese. Tra il presidente De Laurentiis e il tecnico del tricolore il feeling non sembra più essere dei migliori, il rinnovo automatico via PEC senza sedersi al tavolo è legalmente giusto, ma rischia di aver aperto una ferita.

Spalletti via da Napoli: niente rinnovo

La Repubblica scrive infatti che l'incontro per il rinnovo del contratto del tecnico non sia andato nella direzione giusta. Luciano Spalletti non avrebbe accettato il prolungamento dell'accordo per due stagioni con ingaggio maggiorato che sarebbe passato dagli attuali 2.8 milioni a 3.5. La questione non è chiusa, le parti si aggiorneranno e proveranno a trovare la quadra, ma l'addio del tecnico non è un'eventualità da escludere anche se appare, almeno per la prossima stagione, abbastanza lontana.

Ad oggi sembra decisamente più probabile che il rapporto possa finire nel 2024 con ancora un anno da passare insieme, a questo punto senza rinnovo. Certo non sarebbe una situazione semplice con il tecnico a guidare una squadra sapendo già di lasciare a fine anno.

I possibili sostituti di Spalletti al Napoli

Nel frattempo è scattato il toto nomi nel caso in cui Spalletti dovesse invece decidere di andare via da Napoli subito. La Gazzetta dello Sport rilancia la candidatura di Benitez che conosce già l'ambiente e sarebbe in contatto da tempo con il presidente De Laurentiis. C'è poi l'alternativa francese Galtier che è dato in uscita dal Paris Saint Germain dopo una stagione in cui vincerà solamente il titolo in Francia.

Tre le piste italiane, due percorribili che portano a Gasperini dell'Atalanta e Italiano della Fiorentina, una decisamente più complicata che porta ad Antonio Conte il cui ingaggio è incompatibile con la gestione economica del Napoli di questo momento.