Serie A 2023/2024, cambia format lo spareggio salvezza

Era stato reintrodotto nella passata stagione dopo numerosi anni di assenza e, subito, se ne è dovuto fare ricorso. Stiamo parlando dello spareggio salvezza, il quale prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due formazioni al terzultimo posto della classifica, queste si sfidino tra loro per decretare quale debba retrocedere in B e quale, al contrario, debba mantenere la serie A. Lo scorso 11 giugno, nella delicata gara da dentro o fuori, si sono affrontate al Mapei Stadium Verona e Spezia, sfida terminata sul punteggio di 3-1 in favore degli scaligeri. A partire dal campionato 2023/2024, tuttavia, lo scontro salvezza cambierà già format.

Nella prossima stagione, infatti, l'eventuale spareggio per decretare la terza squadra retrocessa in B si disputerà non più in gara secca, ma con due partite di andata e ritorno. Tra le motivazioni che hanno spinto la Lega Serie A verso questa motivazione la difficoltà nel reperire una sede adeguata che possa soddisfare le società coinvolte (nella passata stagione era stato individuato inizialmente lo stadio di Udine, salvo poi virare su Reggio Emilia in seguito alle lamentele dello Spezia) e la delicatezza dello scontro. L'ufficialità dell'introduzione del nuovo format arriverà nella giornata di domani, venerdì 7 luglio, durante il Consiglio federale.