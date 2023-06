Spareggio salvezza, Spezia-Verona si giocherà a Udine

Tutto in novanta minuti, Spezia e Verona hanno chiuso il campionato a 31 punti al terzultimo posto. Fino all'anno scorso sarebbero stati decisivi gli scontri diretti, da questa stagione invece è cambiato tutto: la Lega Serie A ha deciso che ci sarà uno spareggio per decretare chi rimarrà nel massimo campionato e chi invece seguirà Sampdoria e Cremonese in Serie B

Spezia-Verona a Udine

Lo spareggio salvezza prevede novanta minuti di passione e se dovesse ancora essere tutto in parità la sfida si deciderà ai rigori senza passare dai tempi supplementari. La partita verrà giocata alla Dacia Arena, uno degli stadi che erano stati indicati dalla Lega Serie A per ospitare il match. L'impianto friulano può ospitare fino a 25mila spettatori ed è probabile che le due tifoserie faranno la corsa per i biglietti del match che vale la stagione.

L'orario dello spareggio salvezza

Oggi è stato anche deciso l'orario dello spareggio salvezza, la partita si giocherà domenica 11 giugno alle 20,45. Il momento della verità è arrivato, il Verona è arrivato a questa gara dopo una rimonta di altissimo livello dopo un inizio di stagione davvero difficile. Lo Spezia invece ha sempre galleggiato ai limiti della soglia salvezza e ora, guidato dal bomber Nzola, proverà a trovare per la terza volta di fila la permanenza nel massimo campionato.