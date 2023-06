Spezia, verso lo spareggio con tante assenze

Novanta minuti di fuoco attendono lo Spezia che domenica alle 21 a Reggio Emilia, con cambio di sede rispetto alla prima scelta di Udine, sfida il Verona nello spareggio salvezza. Liguri e veneti hanno concluso la stagione al terzultimo posto con 31 punti e si giocheranno tutto in una sfida secca, chi vince tra tempi regolamentari e rigori, non ci saranno i supplementari in caso di pareggio, resterà in Serie A, chi perde ripartirà dalla cadetteria.

Spezia a pezzi contro il Verona

La gara dell'anno inizia sotto una cattiva luce per le Aquile che dovranno inventarsi la formazione titolare. Semplici non potrà contare sugli squalificati Gyasi e Amian e su una lunga lista di infortunati: Zovko, Holm, Moutinho, Bastoni, Beck e Maldini, tutti a forte rischio forfait. I problemi però non finiscono qui perché al momento sono a rischio anche Verde, Agudelo ed Ekdal. Al momento quindi i liguri rischiano di arrivare alla partita con 11 assenze.

Difficile trovare contromisure, possibile il passaggio al 3-5-2 con il bomber Nzola affiancato da Shomurodov, l'acquisto di gennaio che per ora non ha inciso e sogna una notte da salvatore della patria. In mediana unico sicuro del posto è Bourabia, in porta ci sarà Dragowski, tutta il resto della formazione verrà decisa giorno dopo giorno con la speranza che qualcuno possa recuperare.