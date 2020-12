Sparta Praga-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con il pass per i sedicesimi già in tasca, il Milan, nell'ultima giornata del gruppo H di Europa League (fischio d'inizio alle 21 di giovedì 10 dicembre), farà visita allo Sparta Praga. Obiettivo dei rossoneri i tre punti, che, in caso di mancata vittoria del Lille contro il Celtic, potrebbero permettere alla formazioni di Pioli di conquistare il primo posto nel girone.

Sparta Praga-Milan, le scelte dei due allenatori

Pioli, nel match in terra ceca, attuerà un ampio turnover, con Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu neanche convocati. Al centro dell'attacco ci sarà Colombo supportato da Castillejo, Diaz e Hauge, mentre tra i pali ci sarà spazio per Tatarusanu. In mezzo al campo Tonali e Krunic, in difesa Conti, Gabbia, Duarte e Dalot. 3-4-1-2 per lo Sparta Praga di Kotal, con Dockal che agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Minchev e Julis.

Sparta Praga-Milan in tv e streaming

La partita Sparta Praga-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Europa League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni

Sparta Praga (3-4-1-2): Nita; Pavelka, Hancko, Plecaty; Vindheim, Travnik, Krejci, Hanousek; Dockal; Minchev, Julis. All. Kotal

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Diaz, Hauge; Colombo. All. Pioli