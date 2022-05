Spezia - Atalanta 1-3: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Atalanta ritrova il successo dopo il pari casalingo contro la Salernitana e si rimette in corsa per un posto in Europa. Lo Spezia fatica a ripartire: un punto nelle ultime cinque per Motta, che resta al sicuro, ma non troppo, in ottica salvezza.

La gara

L'Atalanta ci mette più o meno un quarto d'ora a trovare il gol del vantaggio: al 17' Malinovskyi lancia Muriel che entra in area e batte Provedel. Lo Spezia reagisce bene al colpo preso e trova il pari già alla mezzora: Maggiore pesca Verde, che salta Musso e firma l'1-1.