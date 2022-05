Spezia-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lo Spezia per centrare la salvezza, l’Atalanta per dare l’ennesimo assalto all’Europa. Le Aquile di Thiago Motta sono state risucchiate nelle sabbie mobili della classifica dopo la sconfitta con la Lazio, ricca di polemiche per il gol di Acerbi, e soprattutto la vittoria di ieri del Genoa. Ora hanno 33 punti, manca poco per tagliare il traguardo ma il trend della squadra è negativo e quindi nessuno può dormire sonni tranquilli. La Dea invece va a caccia dei punti che servono per superare la Fiorentina e avvicinarsi a Roma e Lazio. L’occasione è ghiotta perché viola e giallorossi si affrontano nello scontro diretto e quindi almeno una delle due potrebbe perdere punti.

Spezia-Atalanta: le scelte di Thiago Motta

Squadra quasi fatta per i liguri che ritrovano Provedel in porta dopo che gli è stata tolta la squalifica per bestemmie dell’ultimo turno. Per il resto Motta continua a puntare sul 4-2-3-1 con Erlic e Nikolau che avranno il compito di bloccare gli attaccanti avversari. In mediana spazio a Maggiore e Kiwior, mentre in attacco alle spalle di Manaj dovrebbe trovare posto Verde, Agudelo e Gyasi, un bel mix tra fantasia e velocità che potrebbe mettere in difficoltà una difesa, quella dell’Atalanta che nell’ultimo periodo ha subito parecchi gol.

Spezia-Atalanta: le scelte di Gasperini

Gasperini non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida con la Salernitana. Non ci sarà Toloi in difesa e anche Scalvini non è al meglio così davanti a Musso giocheranno Djimsiti, Demira e Palomino. In mediana Freuler e De Roon sono inamovibili, sugli esterni Hateboer ha vinto il ballottaggio con Maehle, a sinistra senza Pezzella continuerà a solcare la fascia Zappacosta. Dovrebbe rivedersi dal primo minuto Pasalic alle spalle delle punte Muriel e Zapata, il gigante dell’attacco in settimana ha accusato un piccolo problema muscolare ma dovrebbe farcela.

Spezia-Atalanta: le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Spezia-Atalanta in diretta tv e streaming

Buone notizie per i tifosi delle due squadre che potranno guardare la partita sia su DAZN, in streaming sulla App oppure sul sito web della piattaforma, e su Sky con Sky Go o sui canali Sport Uno, Sport Calcio e Sport. Sarà possibile gustarsi le immagini in arrivo dal Picco anche su Now Tv servizio on demand sempre griffato Sky. Per DAZN commenteranno la gara Federico Zanon e Sergio Floccari, mentre su Sky a racconta la partita saranno Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.