Atalanta, verso lo Spezia: incognita Zapata e formazione quasi pronta

Adesso è davvero vietato sbagliare, la corsa all’Europa sta arrivando agli sgoccioli e dopo le grandi occasioni sprecate con Torino e Salernitana, ora l’Atalanta deve tornare al successo per non perdere il passo di chi sta davanti. La Dea è a quota 56 punti come la Fiorentina con cui divide il settimo posto, Roma e Lazio sono a 59 ma i giallorossi proprio nel prossimo turno affrontano la viola. Insomma non ci sono più calcoli da fare, a Bergamo si aspettano tutti una reazione da parte di una squadra apparsa poco brillante, ma non ancora scarica del tutto viste le rimonte nelle ultime due gare che hanno evitato di dire addio ai sogni di gloria.

La formazione dell’Atalanta contro lo Spezia

Al Picco Gasperini sfiderà uno Spezia che con 33 punti e tre sconfitte nelle ultime tre gare mantiene sette punti sulla zona retrocessione ma potrebbe essere risucchiato in caso di vittoria della Salernitana oggi con il Venezia. Questo per dire che anche i liguri non possono risparmiarsi. A Zingonia Gasperini prepara la formazione con un dubbio su tutti: Zapata si allena a parte per il solito problema muscolare e non dovrebbe riuscire ad essere in campo dall’inizio. Così in attacco insieme a Muriel potrebbe esserci Boga con Pasalic alle spalle.

Per il resto sembra essere tutto fatto: Musso andrà in porta, Demiral, Palomino e Djimsiti giocheranno in difesa, con Toloi anche lui acciaccato che potrebbe andare al massimo in panchina. Scelte già fatte anche a centrocampo con Hateboer in vantaggio sul rientrante Maehle per il posto a destra e Zappacosta confermato a sinistra, dove non ci sarà Pezzella. Confermata anche la coppia centrale con Freuler e De Roon.