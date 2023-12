Spezia - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Spezia-Bari è l'anticipo della 17a giornata di serie B in programma domani sera. Due squadre partite per viaggiare forte ai vertici della classifica, che oggi sgomitano per un posto al sole dopo una partenza disastrosa e un esonero per parte (D'Angelo per Alvini e Marino per Mignani).

I liguri, retrocessi, volevano tornare subito in A e ora devono rivedere i loro piani. I pugliesi, dopo aver visto sfumare la A nello spareggio con il Cagliari, sono rimasti indietro in questa stagione, finendo nel mirino dei tifosi, in aperta contestazione con la società.

Il Bari, dopo il successo casalingo ottenuto contro il Sudtirol, punta anche al match del Picco di La Spezia per incamerare altri punti che possono riaprire la corsa ai play-off. Marino senza lo squalificato Sibilli e l’infortunato Diaw (tornerà nel 2024).

Nuovamente a disposizione dei biancorossi bomber Nasti, che guiderà l’attacco con Achik e Aramu. A centrocampo potrebbe rivedersi Maita dal primo minuto, con Benali e Koutsoupias. Difesa: Di Cesare, Vicari e Ricci davanti a Brenno. L’unico ballottaggio a destra tra Dorval (favorito) e Pucino.

Parla D'Angelo

"Contro il Parma abbiamo giocato bene, in una partita di calcio vero, ad Ascoli ci siamo calati bene nella situazione di una gara più "sporca". La squadra si è adattata bene, vediamo domani come andrà. Sarà una partita diversa, tra due squadre che cercano d'imporre il proprio gioco", ha detto Luca D'Angelo, che ha aggiunto alla vigilia: "Ci siamo allenati con grande voglia e determinazione, vedremo se da Ascoli è arrivata una scossa. Dobbiamo guardare la realtà, che dice che in classifica non siamo messi bene. I giocatori conoscono la situazione, non abbiamo ancora la forza d'imporre il nostro gioco su tutti i campi, dobbiamo essere pronti a tutti i tipi di partite che si presentano. Il Bari è squadra tecnica, si giocherà in modo aperto".

Spezia - Bari: probabili formazioni

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Amial, Muhl, Nikolaou, Elia; S. Esposito, Bandinelli, Cassata; Verde, F. Esposito, Kouda. All. D’Angelo.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci; Koutsoupias, Benali, Maita; Achik, Nasti, Aramu. All.: Marino.

Spezia - Bari: dove vedere la partita in tv e in streaming

Spezia - Bari, gara della 17a giornata di serie B, si gioca domani - venerdì 15 dicembre - alle 20,30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky (canale 251 di Sky Sport). Streaming su DAZN e Sky GO.