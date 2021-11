Spezia - Bologna 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Tante conclusioni, tanta sfortuna con i tre pali colpiti (due di Barrow e uno di Arnautovic) ma alla fine il Bologna riesce a passare al Picco: è Marko Arnautovic che si procura e realizza il rigore che vale ai rossoblù tre punti fondamentali per continuare a sognare. La squadra di Mihajlovic aggancia a 21 punti la Fiorentina e la Juventus ed è, ai fatti, in piena corsa per un posto in Europa. Prova di carattere anche dello Spezia, che paga però la tanta confusione in zona offensiva.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian (76′ Ferrer), Erlic, Nikolaou, Reca (58′ Sala); Kovalenko (76′ Agudelo), Bastoni, Maggiore; Strelec (58′ Colley), Nzola, Antiste (58′ Salcedo). All.: Thiago Motta

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini (75′ Skov Olsen), Dominguez (86′ Bonifazi), Svanberg (75′ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow (75′ Sansone); Arnautovic (90′ Mbaye). All.: Mihajlovic

Arbitro Massimi

Marcatori: 83′ rig. Arnautovic (B)

Ammoniti: Reca (S), Salcedo (S), Nzola (S), Arnautovic (B).

