Spezia - Cagliari 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Lo Spezia di Thiago Motta compie un passo fondamentale verso la salvezza. Con i due gol segnati oggi al Picco mette fino all'ottimo momento del Cagliari di Mazzarri, che si ferma e dovrà sudare ancora tanto prima di poter brindare alla permanenza nella massima serie.

I liguri mettono paura ai sardi già nel primo tempo, ma un super Cragno tiene a galla i sardi: para un rigore calciato da Verde e subito dopo chiude la porta ad Agudelo. Si va all'intervallo sullo 0 a 0, ma la sensazione è che la squadra di casa sia pienamente in partita e vicina al colpo del ko da un momento all'altro.

Le Aquile liguri dopo l'intervallo partono di nuovo a tutta velocità, trovando il vantaggio dopo 10' con una girata in mischia di Erlic. Il gol che chiude il pomeriggio del Cagliari lo firma l'albanese Rej Manaj: numero d'alta scuola dell'attaccante cresciuto nell'Inter, ripescato in Italia dallo Spezia un anno fa dal Barcellona B. Il 2-0 è più che meritato contro un Cagliari mai apparso in partita.

Il tabellino

Marcatore: 10’ st Erlic, 29’ st Manaj



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Maggiore, Kiwior, Bastoni (38’ st Hristov), Verde (23’ st Manaj), Gyasi (45’ st Salva Ferrer), Agudelo (23’ st Kovalenko). All. Motta.



Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato (27’ st Balde), Altare, Bellanova, Deiola (17’ st Pereiro), Grassi, Baselli (17’ st Marin), Dalbert (1’ st Zappa), Joa Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Arbitro: Davide Orsato di Schio (Vi).



Ammoniti: 30’ Pavoletti (C), 47’ Joao Pedro (C), 29’ st Manaj (S), 30’ st Goldaniga (C), 39’ st Zappa (C).

Spezia - Cagliari 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Spezia - Cagliari 2-0 giocata sabato 12 marzo sono disponibili su Sky Sport