Spezia - Empoli 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Un punto utile più all'Empoli che allo Spezia. Finisce 1-1 al Picco in una gara scorbutica, decisa da due autoreti di due ex di turno. Dopo i primi venti minuti di equilibrio infatti, la formazione di Andreazzoli (cambiata per cinque undicesimi rispetto alla gara di Napoli), prende in mano la gara, schiacciando i liguri nella propria metà campo. Un autogol sfortunato dell'ex Marchizza rende i giochi più difficili ai toscani, che sono bravi a non abbattersi e a reagire al 71', grazie ad un altro autogol, quello dell'altro ex Nikoalu, propiziato da Zurkowski. Nel finale gli azzurri tentano il colpo grosso, ma la difesa dello Spezia regge, portando a casa un punto prezioso. Per l'Empoli si tratta del quinto risultato utile consecutivo, salendo a quota 27 punti, in attesa di chiudere il 2021 in casa contro il Milan. Lo Spezia sale a quota 13 e si allontana dalla zona retrocessione.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

RETI: 50′ aut. Marchizza, 71′ aut. Nikolaou.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni (72′ Kovalenko), Reca; Nzola (82′ Colley), Manaj (72′ Agudelo). A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Motta.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza (63′ Parisi); Bandinelli (63′ Bajrami), Ricci, Henderson; Zurkowski, Di Francesco (63′ Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Viti. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Maggioni.

AMMONITI: Maggiore, Tonelli, Bandinelli, Amian, Kovalenko.

Spezia - Empoli 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Spezia - Empoli 1-1 giocata domenica 19 dicembre sono disponibili su Sky Sport