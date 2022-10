Spezia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ il bisogno impellente di fare punti ad accomunare Spezia e Fiorentina, in campo al “Picco” domenica pomeriggio. Quella ligure e quella gigliata sono infatti tra le squadre che hanno raccolto meno in campionato in questo mese di ottobre: appena un pareggio e tre sconfitte, solo il Verona – a quota zero punti totalizzati – è riuscito a fare peggio. Gli aquilotti, per tenere a debita distanza la zona calda della graduatoria, hanno finora capitalizzato i turni casalinghi: sono infatti l’unica squadra dei principali cinque tornei continentali - assieme al Bochum militante in Bundesliga - ad aver preso davanti al proprio pubblico tutti i punti messi finora nel carniere, mantenendo contestualmente l’imbattibilità interna (al pari, in serie A, di Juventus e Napoli). Poca efficacia in trasferta anche per i gigliati, che lontano dal “Franchi” non hanno mai vinto, ed inseguono i tre punti in campionato da oltre un mese, con l’ultimo successo risalente al 18 settembre nel 2-0 contro il Verona. Bilancio favorevole, nella massima serie, ai toscani che nei quattro confronti precedenti hanno conquistato tre vittorie ed un pareggio. Anche negli incroci in serie B, tutti avvenuti nel periodo tra il 1930 e il 1939, musica analoga, con tre affermazioni per i viola e tre pareggi.

Spezia -Fiorentina, le scelte di Gotti

Ci sono Bastoni e Kovalenko nell’elenco degli indisponibili, in cui però non figura più Reca, il quale punta a riprendere il suo posto sul versante sinistro, con Holm sul binario opposto. Tale soluzione permetterebbe al tecnico bianconero di rispolverare la difesa a tre con Kiwior, Ampadu e Nikolaou a proteggere l’ex di turno Dragowski. Nel cuore della mediana troverebbero quindi spazio Bourabia, Agudelo ed Ekdal, sebbene rimanga viva la candidatura di Ellertsson, mentre davanti i favoriti a comporre il tandem d’attacco sono Gyasi e Nzola. Le carte si andrebbero completamente a rimescolare in caso di conferma della retroguardia a quattro, con Amian esterno basso a destra e sulla corsia mancina ballottaggio Reca-Ampadu (Nikolaou jolly impiegabile al centro o come laterale sinistro). Davanti alla difesa Ekdal-Bourabia, sulla tre quarti potrebbe trovare così posto Verde - a scapito di Agudelo – insieme a Holm e Gyasi per supportare il vertice offensivo Nzola. Tra le opzioni sul fronte avanzato anche il figlio e nipote d’arte Daniel Maldini.

Spezia-Fiorentina, le scelte di Italiano

Previsti cambiamenti nell’undici di partenza viola in considerazione del match disputato giovedì e dall’altro impegno in Conference della prossima settimana. Tra i pali si sistemerà Terracciano, pacchetto arretrato con il possibile rilancio di Venuti a destra in luogo di Dodô e Biraghi a sinistra, mentre al centro Quarta si candida a rilevare Igor al fianco di Milenkovic. Sulla mediana Amrabat in posizione centrale, come interni favoriti Bonaventura e Barak – in vantaggio su Duncan – e Mandragora a rifiatare dopo l’utilizzo contro il Basaksehir, con Maleh – rientrato in gruppo – fruibile a gara in corso. Nel tridente d’attacco uno Jovic “on fire” potrebbe nuovamente spuntarla su Cabral, supportato ai lati da Ikoné e Kouame con l’alternativa Saponara sempre valida. Da verificare le condizioni di Sottil e Nico Gonzalez, col primo che potrebbe fare ritorno almeno in panchina.

Spezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Kiwior, Nikolaou, Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca, Gyasi, Nzola. All. Gotti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Kouame, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Spezia -Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.