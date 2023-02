Spezia, come giocherà con Semplici: la probabile formazione

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma il nuovo allenatore dello Spezia sarà Leonardo Semplici. L'ex tecnico della Spal, che prenderà il posto di Luca Gotti, esonerato dopo il 2-2 del Castellani di Empoli, è infatti il prescelto dalla dirigenza per cercare di portare i liguri verso la salvezza. Semplici, fermo dal settembre 2021, quando venne esonerato dal Cagliari dopo tre sconfitte in tre partite, farà il proprio debutto nella trasferta di Udine, in programma domenica 26 febbraio. Un match in cui gli aquilotti, reduci da un solo punto nelle ultime cinque giornate, avranno la necessità di strappare un risultato positivo: la recente striscia negativa ha infatti fatto scivolare lo Spezia a soltanto due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Fondamentale, poi, sarà l'impegno della settimana successiva, quando al Picco arriverà il Verona in quello che si preannuncia un infuocato scontro diretto.

Spezia, come giocherà con Semplici

Semplici, nel corso della sua carriera, ha utilizzato vari moduli, prediligendo in particolare il 3-5-2. E proprio questo dovrebbe essere il sistema di gioco sul quale punterà il tecnico nella sua avventura allo Spezia, non stravolgendo, quindi, l'impronta della formazione ligure, che già sotto la guida di Gotti ha utilizzato spesso tale modulo. Il principale dubbio riguarda il partner d'attacco di Nzola, dove si contendono una maglia da titolare Verde e Shomurodov. In mezzo al campo, in attesa del rientro di Bastoni, attualmente ai box per infortunio, il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Agudelo (o Esposito), Kovalenko e Bourabia, con Reca sulla corsia sinistra e Gyasi su quella destra. In difesa inamovibile Nikolaou: insieme a lui due tra Caldara, Wisniewski, Ampadu (che potrebbe anche essere adattato in mezzo al campo) ed Amian. Tra i pali confermatissimo Dragowski.

Spezia, la probabile formazione con Semplici

Questa la probabile formazione dello Spezia di Leonardo Semplici: