Spezia-Genoa 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il derby ligure Spezia-Genoa termina 1-1 con il Genoa che ancora una volta agguanta il pareggio in rimonta e conquista un punto che non muove molto la classifica, ma evita di far scappare gli Aquilotti dalla zona rossa . Primo tempo avarissimo di emozioni e ripresa leggermente più vivace con lo Spezia che passa in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Sirigu e sfiora almeno tre volte il raddoppio prima di concedere il rigore del pareggio di Criscito a quattro minuti dalla fine.

Il tabellino

Marcatore: 21’ st Colley, 41’ st Criscito rig. (G)



Spezia (4-2-3-1): Provedel, Salva Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko, Maggiore, Strelec (14’ st Colley), Salcedo (32’ st Antiste), Gyasi, Nzola. All. Motta.

Genoa (4-3-3): Sirigu, Cambiaso (1’ st Biraschi), Vasquez, Masiello, Criscito, Rovella, Badelj 29’ st Galdamesc), Behrami (16’ st Caicedo), Kallon (26’ st Pandev), Destro, Ekuban (1’ st Sturaro). All. Ballardini.



Arbitro: Sozza di Seregno (Mi).



Ammoniti: 10’ st Bastoni (S), 20’ st Badelj (G), 34’ st Caicedo (G), 40’ st Provedel , 44’ st Masiello (G).

