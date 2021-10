Spezia-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti fondamentali per le squadre e i rispettivi allenatori. Spezia-Genoa di domani alle 18,30, secondo derby ligure di fila per le Aquile dopo quello perso con la Sampdoria venerdì sera, è sfida da brividi per Thiago Motta e per Davide Ballardini. I due tecnici sono a rischio, il padrone di casa arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, l’ospite non vince da sei turni. La classifica inizia a fare paura per entrambe, i bianconeri sono quartultimo a sette, i rossoblu un gradino sotto a sei. Insomma una sconfitta potrebbe spingere le società a cambiare tecnico.

Spezia-Genoa: le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta arriva al match con l’infermeria piena, non una novità in casa Spezia. Non ci saranno Agudelo, Bourabia, Reca e Sala, a rischio la presenza anche di Amian, Colley, Erlic e Leo Sena. La formazione è quindi praticamente obbligata con il 4-2-3-1 che resta il modulo di riferimento. Davanti a Provedel la coppia centrale sarà Nikolaou e Hristov con Bastoni e Ferrer ad operare sulle fasce. In mediana i muscoli e la qualità di Kovalenko e Maggiore, mentre in attacco ci sono un paio di dubbi: sicuro del posto è solo Gyasi, a completare la linea alle spalle di Nzola dovrebbero essere due tra Strelec, Salcedo e Antiste con i primi due in leggero vantaggio.

Spezia-Genoa: le scelte di Ballardini

Nel Genoa brutte notizie in arrivo da Pegli con Fares che si è fermato oggi per un problema fisico e probabilmente non sarà in campo contro lo Spezia. L’esterno si aggiunge agli altri infortunati Maksimovic e Vanheudsen e proprio i problemi in difesa costringono il Grifone a confermare la fragile difesa a quattro. Davanti a Sirigu spazio quindi a Ghiglione, Vazquez, Biraschi e Criscito, mentre la coppia di centrali a centrocampo potrebbe essere formata da Rovella e Badelj, anche se Galdames scalpita. In attacco i trequartisti alle spalle di Destro dobvrebbero essere Kallon, Pandev e Cambiaso.

Le probabili formazioni di Spezia-Genoa

Spezia (4-2-3-1) Provedel, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo, Gyasy; Nzola. All. Thiago Motta

Genoa (4-2-3) Sirigu, Ghiglione, Vasquez, Biraschi, Criscito; Rovella, Badelj; Kallon, Pandev, Cambiaso; Destro. All. Ballardini

Dove vedere Spezia-Genoa in diretta streaming e tv

Doppia possibilità per i tifosi di Spezia e Genoa che potranno guardare la sfida in diretta streaming e in Tv su DAZN, ovviamente visto che la piattaforma detiene tutti i diritti per le partite di Serie A. La seconda opzione è invece Sky che si collegherà con il "Picco" tramite il canale al numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. La partita verrà commentata su DAZN da Federico Zanon e dall’ex rossoblu Sergio Floccari.