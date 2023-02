Spezia, Gotti rischia: il possibile sostituto

L'Aquila non vola più e rischia di essere risucchiata in zona retrocessione. Lo Spezia attende con ansia il risultato della sfida di oggi tra Salernnitana e Verona per capire se l'Hellas riuscirà a fare punti accorciando ancora il distacco. I liguri nelle ultime tre giornate hanno perso quattro punti dai diretti concorrenti per restare in Serie A e adesso tremano, se i veneti vincessero si porterebbero a meno due.

Spezia, Gotti a rischio esonero

Per questo l'allenatore Gotti è sulla graticola, non sarà esonerato subito ma di sicuro i prossimi risultati dovranno essere ben diversi dagli ultimi. Lo Spezia infatti è reduce da quattro sconfitte e un pareggio con l'Empoli che ha lasciato l'amaro in bocca perché per l'ennesima volta le Aquile hanno perso punti nel finale, dopo essere stati in vantaggio 2-0. La società si sta interrogando sul futuro del mister, che di sicuro sarà in panchina contro la Juventus, e già da questa gara vuole segnali di ripresa. Nessuno ovviamente pretende punti, ma bisognerà vedere ben altro spirito in campo.

Una settimana di tempo, poi un'altra nel caso in cui i Piatek intravedano segnali incoraggianti, poi Gotti si giocherà tutto con l'Udinese da ex. Le divergenze in casa dei bianchi ci sono, alcune scelte di mercato sembrano non essere piaciute al mister ma ora il periodo delle trattative è finito e bisogna andare tutti nella stessa direzione per centrare la terza salvezza di fila.

Nel caso in cui Gotti non riesca a invertire la tendenza sarà cambio in panchina e c'è già un nome che sembra stuzzicare la dirigenza. E'quello di Leonardo Semplici che a Spezia troverebbe la rosa giusta per il suo 3-5-2 e soprattutto rientrerebbe la Serie A. Attenzione però perché il tecnico è sulla lista anche della SPAL con De Rossi in bilico e un possibile ritorno su quella panchina su cui Semplici ha conquistato i traguardi più importanti della sua carriera.