Spezia - Inter 1-3: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Inter adesso fa sul serio: passa 3-1 al Picco di La Spezia e scavalca il Milan al primo posto in classifica (in attesa della sfida tra i rossoneri e il Genoa, con i nerazzurri che devono ancora recuperare quella col Bologna). Contro lo Spezia, apre le marcature un bolide mancino di Brozovic sotto l’incrocio, anche se in avvio lo Spezia si era reso subito pericoloso con Gyasi. Calhanoglu aveva servito l'antipasto al gol del vantaggio, arrivato alla mezz’ora.

Nella ripresa, occasioni per i padroni di casa con Erlic e Perisic, mentre Barella manca il bis. Lautaro entra a gara in corso e firma il raddoppio al 73′. Nel finale la riapre Maggiore, poi la chiude Sanchez. Vittoria netta e meritata per i ragazzi di Inzaghi, mentre i liguri nonostante il ko non avrsnno problemi nel finale di campionato a brindare alla salvezza.

Il tabellino

RETI: 32′ Brozovic 73′ Lautaro Martinez 88′ Maggiore 93′ Sanchez

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37′ Ferrer); Maggiore, Kiwior, Bastoni (60′ Nzola (70′ Antiste)); Kovalenko (46′ Agudelo), Manaj (60′ Verde), Gyasi. A disp. Zoet, Zovko, Sala, Verde, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Agudelo, Nguiamba, Bertola. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (81′ De Vrij); Dumfries (75′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (75′ Vidal), Perisic; Correa (59′ Lautaro), Dzeko (59′ Sanchez). A disp. Radu, Gagliardini, De Vrij, Sanchez, Vecino, Lautaro, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, Darmian, Caicedo. All. Inzaghi.

AMMONIZIONI: Bastoni, Nikolaou.

ARBITRO: Maresca.

Spezia - Inter 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Spezia - Inter 1-3 giocata venerdì 15 aprile sono disponibili su Sky Sport