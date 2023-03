Spezia-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La vittoria di domenica scorsa contro il Lecce è servita per lasciarsi alle spalle il ko di Bologna, ma adesso, all'Inter, occorre dare continuità ai propri risultati evitando i troppi alti e bassi visti fin qui in stagione. Nella trasferta al Picco di Spezia, in programma venerdì 10 marzo alle 20.45 e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, i nerazzurri dovranno andare a caccia dei tre punti per blindare il secondo posto in classifica. Gli uomini di Simone Inzaghi, che saranno poi attesi dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, hanno al momento due punti di vantaggio sulla Lazio e tre sul tandem formato da Roma e Milan. Lo Spezia, reduce dal pareggio contro il Verona, si trova invece attualmente in quartultima posizione con tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Spezia-Inter, le scelte di Semplici

Semplici, per la sfida contro l'Inter, sarà privo di Reca, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Verde, Agudelo e Gyasi chiamati a supportare in attacco Nzola, già autore di undici reti in campionato. In mezzo al campo Ekdal al fianco di Bourabia, mentre la linea difensiva sarà formata da Amian, Ampadu, Caldara e Nikolaou. In porta Dragowski.

Spezia-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, è alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Dimarco, Correa e Skriniar: il primo dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati, qualche dubbio in più sugli altri due. Nel 3-5-2 nerazzurro Lukaku è in vantaggio su Dzeko per formare il tandem d'attacco con Lautaro, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Mkhitaryan e Brozovic per affiancare Barella e Calhanoglu. Sulle corsie esterne spazio per Dumfries e Gosens, mentre in difesa scalpita De Vrij, che potrebbe far rifiatare Acerbi per completare il reparto con Darmian e Bastoni. In porta Handanovic insidia Onana.

Spezia-Inter, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola. All. Semplici

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Spezia-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spezia-Inter, in programma venerdì 10 marzo alle 20.45 e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.