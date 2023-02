Spezia-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'amarezza (e la rabbia) per la gara di Europa League con il Nantes terminata 1-1 è ancora tanta, ma la Juventus, prima di pensare alla sfida di ritorno con i francesi, è chiamata a scendere in campo con lo Spezia nella gara in programma domenica 19 febbraio alle 18 al Picco e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i bianconeri, al momento al nono posto della classifica complice la pesante penalizzazione per il caso plusvalenze, andranno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Salernitana e Fiorentina. Momento difficile, invece, per i liguri, che hanno raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate. Un magro bottino che ha spinto la dirigenza ad esonerare Luca Gotti, affidando momentaneamente la panchina a Lorieri.

Spezia-Juventus, le scelte di Lorieri

Lorieri, per la sfida con la Juventus, dovrà fare a meno di Esposito, fermato per un turno dal giudice sportivo. Torna invece a disposizione Nzola, che dovrebbe però partire dalla panchina: con Shomurodov, nel 3-5-2 ligure, spazio in attacco per Verde. In mezzo al campo Bourabia con Ampadu e Agudelo, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Gyasi e Reca. In difesa ballottaggio tra Caldara e Wisniewski per completare il reparto con Amian e Nikolaou. In porta Dragowski.

Spezia-Juventus, le scelte di Allegri

Tanti i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, che potrebbe ricorrere ad un massicio turnover in vista della sfida di ritorno con il Nantes. Certo soltanto il modulo, che sarà il 3-5-2. In attacco verso il riposo Vlahovic, con il ruolo di prima punta ricoperto da Kean: a fianco dell'ex Paris Saint-Germain non è da escludere la carta Soulé. A centrocampo potrebbe rivedersi Paredes in cabina di regia, supportato ai suoi lati da Fagioli e Rabiot. Sulle fasce Cuadrado e Kostic (ma scalpita anche Iling), mentre in difesa, con Bremer out per squalifica, potrebbe esserci spazio per Gatti. In porta Perin.

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov, All. Lorieri

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Soulé, Kean. All. Allegri

Spezia-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spezia-Juventus, in programma domenica 19 febbraio alle 18 al Picco e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.