Spezia-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Una partita da non fallire. La Juventus, reduce dal pareggio interno contro il Milan e da appena due punti conquistati nei primi quattro turni di campionato, farà visita allo Spezia nella quinta giornata di Serie A (fischio d'inizio mercoledì 22 settembre alle 18.30 allo stadio Picco). I bianconeri, distanti già dieci lunghezze dal Napoli capolista, hanno l'obbligo di conquistare i tre punti, sia per la classifica che per il morale. I liguri, invece, arrivano all'impegno dopo il blitz firmato domenica scorsa sul campo del Venezia, che ha permesso alla formazione di Thiago Motta di cogliere il primo successo stagionale.

Spezia-Juventus, le scelte di Allegri

Diversi i ballottaggi di formazione per Massimiliano Allegri, ancora alla ricerca del giusto assetto per la sua Juventus. Il tecnico dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-4-2 visto nelle ultime uscite, con Dybala certo del posto in attacco. Al fianco dell'argentino potrebbe esserci spazio per Kean, con Morata inizialmente in panchina. In mezzo al campo Locatelli e Bentancur, con Chiesa ed uno tra Rabiot, Bernardeschi e McKennie sulle corsie esterne. In difesa verso una maglia da titolare De Ligt, che prenderà il posto dell'infortunato Chiellini per affiancare Bonucci, con Danilo (in vantaggio su De Sciglio) ed Alex Sandro sulle fasce. Tra i pali ancora spazio per il polacco Szczesny.

Spezia-Juventus, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, privo di Erlic, Leo Sena, Colley, Agudelo e Reca, si affiderà al 3-4-3, con Amian, Nikolaou e Hristov (favorito su Kiwior) a comporre il pacchetto arretrato a protezione del portiere Zoet. A centrocampo Ferrer e Bastoni sulle corsie esterne con Bourabia e Sala in mezzo (solo panchina per Maggiore), mentre al centro dell'attacco Manaj potrebbe prendere il posto di Antiste, con Gyasi ed uno tra Salcedo e Verde ai lati.

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Ecco quindi le probabili formazioni di Spezia-Juventus:

Spezia (3-4-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov; Ferrer, Bourabia, Sala, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. All. Allegri

Spezia-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spezia-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone, pc o console di gioco come Playstation e Xbox. In alternativa ci si può collegare direttamenre al sito di DAZN tramite browser o utilizzare un dispositivo Amazon Fire Stick o Google Chromecast.