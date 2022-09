Chi è Jakub Kiwior, il difensore dello Spezia che ha stregato Lewandowski

Ci sono interviste che non possono passare inosservate. Una di queste l'ha rilasciata Robert Lewandowski ai canali ufficiali della Polonia qualche giorno fa parlando di Jakub Kiwior, difensore centrale dello Spezia nel giro della Nazionale polacca da giugno scorso. Uno degli attaccanti più forti degli ultimi dieci anni ha chiaramento detto: "Appena l'ho visto mi sono chiesto chi è questo? Poi l'ho osservato con l'Olanda e mi sono reso conto che è straordinario".

Un difensore di appena 22 anni che impressiona uno come Lewandowski non è facile da trovare e a goderselo oltre alla Polonia è lo Spezia che nel 2021 lo ha strappato allo Zilina per soli due milioni di euro. Un colpo alla Pecini, l'ex uomo mercato delle Aquile che già alla Sampdoria aveva scovato nel ruolo di difensore un certo Milan Skriniar.

Ora Pecini non è più un dirigente dei liguri, al suo posto è arrivato un altro grande esperto in materia di talenti come Macia a cui spetterà il compito di blindarlo almeno fino alla prossima estate e poi venderlo al migliore offerente. I corteggiatori non mancano, il Milan per esempio sarebbe sulle sue tracce ma sa bene che il prezzo non scenderà più sotto i 15 milioni di euro.

Applausi allo Spezia quindi per averlo pescato e alla Polonia per averlo cresciuto, il suo approdo nella Nazionale maggiore infatti è arrivato dopo aver militato in tutte le squadre giovanili dall'Under 16 in poi.

Il talentino allo Spezia aveva già impressionato lo scorso anno, quando alla prima stagione in Serie A aveva collezionato 22 pesenze, ma è con Gotti che il suo talento fatto di ottimo fisico e una grande capacità di marcatura, è letteralmente esploso. Il nuovo allenatore lo ha lanciato titolare e non lo ha mai più tolto al campo: sette giornate, sette presenze e nessun minuto ancora saltato. Un talento da segnare con il circoletto rosso, lo dice anche Lewandowski.