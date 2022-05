Spezia - Lazio 3-4: tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio vince al 90esimo per 4 a 3 contro lo Spezia. Dopo essere stata per tre volte sotto nel punteggio la squadra biancoceleste trova la vittoria a fine partite grazie ad Acerbi. Il gol del difensore laziale arriva al termine di una partita in cui la Lazio ha mostrato il suo meglio e il suo peggio. La parte migliore della squadra di Sarri è l’attacco: 4 gol, due legni con Zaccagni, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic autori di una super prestazione. Male ancora una volta la difesa con errori grossolani e marchiani di tutto il pacchetto arretrato. Al triplice fischio la Lazio festeggia l'importante vittoria per la corsa all’Europa in questo rush finale di campionato.

La cronaca

Al nono lo Spezia va in vantaggio. Su un pallone alto sugli sviluppi di calcio di punizione, un’incomprensione fra Basic e Strakosha permette ad Amian di arrivare sul pallone e da pochi metri di battere l’albanese che buca l’intervento. Al 17esimo la Lazio mette pressione alla difesa spezzina con una serpentina di Felipe Anderson conclusa con un tiro di Basic ben respinto da Provedel. Poco dopo Lazzari serve Immobile che lascia partire un gran destro su cui è ancora bravo l’estremo difensore dei padroni di casa. Al 30esimo percussione di Milinkovic-Savic che calcia sul primo palo trovando ancora una volta un attento Provedel. Al 33esimo la Lazio trova il pareggio grazie ad un calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Nikolaou, realizzato dal solito Immobile. Al 35esimo lo Spezia raddoppia. Patric perde il pallone in costruzione (su un passaggio non pulito di Cataldi) pressato da Agudelo che si invola a tu per tu con Strakosha e non sbaglia. Al 54esimo la Lazio trova il nuovo pari. Zaccagni rientra sul destro ma colpisce il palo, il pallone però sbatte su Provedel ed entra per il 2 a 2. Al 56esimo lo Spezia è nuovo avanti. Punizione di Verde per la testa di Hristov che batte Strakosha. Al 68esimo la Lazio arriva al nuovo pareggio. Lancio lungo di Luis Alberto per Milinkovic-Savic che vince un contrasto e a tu per tu con Provedel non sbaglia. All’80esimo Lazio ad un passo dal quarto gol con Zaccagni che scappa sulla sinistra e calcia col mancino ma il suo tiro sbatte sul palo. Secondo legno della partita per il numero 20 biancoceleste. Al 90esimo la Lazio passa in vantaggio. Luis Alberto serve Immobile che calcia di prima trovando la parata del portiere, sulla respinta il pallone arriva nuovamente al numero 10 laziale che svirgola e involontariamente serve Acerbi che con un tocco delicato spedisce il pallone in rete.

Il tabellino

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6,5; Amian 7, Hristov 7, Nikolaou 5, Reca 5; Maggiore 6 (dall’81’ Bastoni s.v.), Kiwior 6; Verde 6,5 (dal 78’ Antiste s.v.), Agudelo 7 (dall’81’ Kovalenko s.v.), Gyasi 5,5; Manaj 5,5 (all’89’ Salcedo s.v.). All.: Thiago Motta 6,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 4,5; Lazzari 6, Patric 5 (dall’86’ Luiz Felipe s.v.), Acerbi 7, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 7,5, Cataldi 5,5 (al 93’ Leiva s.v.), Basic 5 (dal 59’ Luis Alberto 6,5); Felipe Anderson 5,5 (dal 93’ Romero s.v.), Immobile 7, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6,5.

Marcatori: 9’ Amian (S), 35’ Agudelo (S), 54’ Provedel aut (S), 56’ Hristov (S); 33’ Immobile (L), 68’ Milinkovic-Savic (L), 90’ Acerbi (L)

Ammoniti: Manaj (S), Amian (S), Kovalenko (S); Zaccagni (L)

Arbitro: Pairetto.

