Spezia-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Uno Spezia imbattuto nelle ultime tre apparizioni interne proverà a sfatare il tabù Lazio. Se si eccettua il Monza – con cui c’è un solo precedente – i liguri infatti hanno sempre perso contro la Lazio in serie A: i biancocelesti si sono imposti cinque volte segnando in ambedue le sfide giocate al “Picco” tre reti. Posizionata al quartultimo posto, con quattro lunghezze di vantaggio dal Verona e dalla zona retrocessione, la formazione di Semplici è riuscita nell’ultimo periodo a rendere maggiormente solido il pacchetto arretrato, subendo da inizio marzo appena quattro gol nelle ultime cinque gare, cosa che rappresenta la miglior striscia di confronti senza almeno due reti subite in Serie A. Attitudine a subire pochissimo che è peraltro il vero punto di forza della Lazio in questo torneo: la squadra capitolina ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di Serie A e non fa meglio dal suo record di cinque registrato nel 1998, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson. Questo ha permesso agli uomini di Sarri di fare un considerevole balzo in classifica, fino al secondo posto, superando i due mesi di imbattibilità in campionato (ultima sconfitta l’11 febbraio all’Olimpico contro l’Atalanta, a cui hanno fatto seguito sei affermazioni ed un pareggio).

Spezia-Lazio, le scelte di Semplici

Molto nutrita la pattuglia degli indisponibili, che conta Zovko, Beck e Moutinho, più lo squalificato Bastoni e Holm fermato da un problema muscolare. Ma l’allenatore bianconero dovrà fare a meno anche di Zurkowski, che già ad inizio settimana aveva accusato noie all’adduttore ed è stato sottoposto alle terapie del caso (con la speranza di recuperarlo per il match contro la Sampdoria). In avanti si va verso la conferma di Maldini – preferito a Shomurodov e Verde – come esterno di un terzetto d’attacco che contempla Gyasi sul versante opposto e Nzola punta centrale, mentre a centrocampo a Bourabia ed Ekdal si dovrebbe affiancare il recuperato Agudelo, in vantaggio nel ballottaggio con Kovalenko. In difesa sicuri Amian esterno basso a destra ed Ampadu in mezzo: con Reca a presidiare la fascia mancina sarebbe Nikolaou a schierarsi al centro della retroguardia, spostandosi invece a sinistra qualora a far coppia con Ampadu fosse Wisniewski, sebbene il rientrante Caldara (che ha smaltito la distorsione alla caviglia) conservi qualche chance di titolarità.

Spezia-Lazio, le scelte di Sarri

Il tecnico biancoceleste non potrà disporre di Vecino, alle prese con un problema al ginocchio, ma sembra intenzionato a confermare la formazione che ha sconfitto la Juventus nell’ultima di campionato. Tra i pali Provedel, con Marusic ed Hysaj favoriti nel ruolo di terzini rispetto a Lazzari e la coppia composta da Romagnoli-Casale al centro del pacchetto arretrato. Ancora Cataldi a fungere da fulcro della mediana, con ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre nel tridente offensivo ci saranno ancora capitan Immobile in mezzo con Zaccagni e Felipe Anderson in qualità di esterni d’attacco, con Pedro pronto a dare man forte in corso d’opera.

Spezia-Lazio, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Maldini, Nzola, Gyasi. All. Semplici

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Spezia-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Lazio, in programma venerdì 14 aprile allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia con inizio alle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.