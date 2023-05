Spezia-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'amarezza per il ko nell'andata della semifinale di Champions League, in casa rossonera, è ancora tanta, ma prima di pensare alla sfida di ritorno, in programma il prossimo martedì, il Milan è chiamato a concentrarsi sul campionato. I rossoneri, al momento quinti con i loro 61 punti, faranno visita sabato 13 maggio nella 35esima giornata allo Spezia di Semplici, formazione impegnata nella lotta salvezza. Gli aquilotti, che non trovano la vittoria dallo scorso 10 marzo, sono scivolati in terzultima posizione, a -3 dal Verona quartultimo. I liguri, quindi, venderanno cara la pelle contro il Diavolo per conquistare un risultato positivo.

Spezia-Milan, le scelte di Semplici

Semplici, per la gara contro il Milan, si affiderà al 4-3-3, con Nzola che dovrebbe tornare dal primo minuto al centro dell'attacco. Insieme a lui, nel tridente, Gyasi e Verde, al momento favorito su Shomurodov. Linea di centrocampo formata da Esposito, Ekdal e Bourabia, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Ampadu e Wisniewski con Amian e Nikolaou sulle corsie esterne. Dragowski tra i pali.

Spezia-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, d'altra parte, sarà privo di Thiaw, fermato per un turno dal giudice sportivo, e di Bennacer, per il quale la stagione è già finita dopo l'infortunio al ginocchio riportato nel corso del match con l'Inter. Non verrà rischiato neanche Leao, alle prese con un piccolo problema muscolare. Il tecnico, in vista del ritorno dell'euroderby, potrebbe attuare un po' di turnover, con Rebic pronto a far rifiatare Giroud in attacco. Sulla trequarti possibile chanche per Messias, De Ketelaere e Origi, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci ancora Krunic al fianco di Tonali. In difesa Kalulu preferito a Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori, terzini Calabria ed Hernandez.

Spezia-Milan, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. All. Semplici

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, De Ketelaere, Origi; Rebic. All. Pioli

Spezia-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spezia-Milan, in programma sabato 13 maggio alle 18 allo stadio Picco, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.