Spezia-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rossoneri a caccia della seconda vittoria consecutiva per restare in scia del Napoli capolista

A caccia della seconda vittoria consecutiva. Il Milan, dopo aver superato per 2-0 nel turno infrasettimanale il Venezia, cerca altri tre punti contro lo Spezia nella gara valevole per la sesta giornata di Serie A (fischio d'inizio sabato 25 settembre alle 15 allo stadio Picco) per rimanere in scia del Napoli capolista. I rossoneri, protagonisti di un ottimo avvio di stagione, sognano infatti in grande, ma gli aquilotti, dopo essersi arresi soltanto nel finale alla Juventus nell'ultimo turno, sono affamati di punti salvezza.

Spezia-Milan, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la partita contro il Milan, si affiderà al 4-2-3-1 che ben ha figurato contro la Juventus. Al centro dell'attacco Antiste è favorito su Manaj per una maglia da titolare, con Gyasi, Maggiore ed uno tra Verde e Salcedo ad agire alle spalle del francese. In mezzo al campo Sala potrebbe essere preferito a Bourabia per affiancare Ferrer, mentre in difesa conferme in vista per Amian, Nikolaou, Hristov e Bastoni. Tra i pali Zoet.

Spezia-Milan, le scelte di Pioli

Stesso modulo dall'altra parte per Stefano Pioli, che ritroverà Olivier Giroud. Il francese, però, dovrebbe partire dalla panchina, con Rebic, sostenuto da Saelemaekers, Diaz e Leao, a guidare l'attacco. Coppia di centrocampo formata da Tonali ed uno tra Bennacer (favorito) e Kessié, mentre in difesa, dove mancherà ancora Kjaer, spazio per Kalulu, Tomori, Romagnoli ed Hernandez. In porta Maignan.

Spezia-Milan, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Sala; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antiste. All. Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Spezia-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.