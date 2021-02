Spezia-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Leao-Rebic nei rossoneri

Vincere per mantenere ancora il primato. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 13 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45), farà visita allo Spezia nella 22ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci da due successi consecutivi, hanno attualmente due punti di vantaggio sull'Inter e sette sulla Juventus, che però ha giocato una gara in meno. I liguri, che nell'ultimo turno hanno espugnato il campo del Sassuolo, andranno invece a caccia di punti salvezza.

Spezia-Milan, le scelte dei due allenatori

Italiano, contro il Milan, dovrebbe riproporre il suo consueto 4-3-3. Al centro dell'attacco, con Nzola e Piccoli ancora out, ballottaggio Agudelo-Galabinov, con il tridente poi completato da Verde e Gyasi. In mezzo al campo Maggiore e Pobega si contendono una maglia per completare il reparto con Estevez e Ricci, mentre in difesa ci sarà spazio per Vignali, Chabot, Erlic e Bastoni.

Pioli, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Ibrahimovic terminale offensivo. Alle spalle dello svedese ballotaggio Leao-Rebic per completare il reparto con Saelemaekers e Calhanoglu, mentre a centrocampo si rivedrà dal primo minuto Bennacer insieme a Kessié. In difesa Kjaer è ormai pronto al rientro, ma al suo posto potrebbe giocare ancora Tomori insieme a Romagnoli. Sulla corsia di destra Dalot sostituirà lo squalificato Calabria.

Spezia-Milan, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli