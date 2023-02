Spezia-Napoli: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli scende in campo domenica alle 12,30 al Picco per sfidare lo Spezia. Spalletti ha l'occasione di accelerare ancora nella corsa allo Scudetto che lo vede favoritissimo dopo essere salito a ben tredici punti di distanza dall'Inter seconda. L'occasione è ghiotta perché i nerazzurri affronteranno il Milan nel derby e potrebbero perdere ancora punti, soprattutto se i campani dovessero confermare la forma smagliante dell'ultimo periodo con quattro vittorie nelle ultime quattro giornate.

Diversa, ovviamente, la stagione dello Spezia che sta lottando per non retrocedere e ha ancora cinque punti di vantaggio da gestire sul Verona terzultimo. Le Aquile, che avevao iniziato con un buon ritmo il 2023, arrivano al match dopo de sconfitte di fila contro Roma e Bologna.

Spezia-Napoli: le scelte di Gotti

Problemi di formazione per Gotti che non avrà a disposizione il bomber Nzola, infortunato a pari di Moutinho, Bastoni, Kovalenko, Ekdal, Zirkowski, Kovalenko e Zoet, all'appello mancherà anche lo squalificato Gyasi. Rosa ridotta all'osso e scelte obbligate per lo Spezia che sposterà in mediana il difensore Ampadu e in attacco farà esordire del primo minuto il neo acquisto Shomurodov affiancato da Verde. Ballottaggio in mezzo al campo con Esposito favorito su Agudelo.

Spezia-Napoli: le scelte di Spalletti

Nessun problema invece per Spalletti che potrà contare su tutti gli effettivi, compreso Ndombele che sembra essersi ripreso dall'influenza. Formazione titolare quindi per il Napoli che ha i soliti due dubbi della vigilia. A sinista in difesa Mario Rui resta favorito su Olivera, mentre in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbe essereci ancora Lozano che sembra aver battuto la concorrenza di Politano.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Esposito, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Napoli-Spezia in diretta tv e streaming

La gara tra Spezia e Napoli di domenica alle 12,30 sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da DAZN sul proprio sito ufficiale e sulla App. Al Picco si accenderanno anche le telecamere di Sky che trasmetterà la partita ai canali numero 201, 202, 213 e 251, oltre a Zona DAZN al 214. La telecronaca su Sky sarà di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi, su DAZN di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.