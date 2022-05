Scontri tra ultras a Spezia Napoli, partita interrotta per 15 minuti

Attimi di forte tensioni oggi allo stadio Picco durante la partita tra Spezia e Napoli, poi finita 3 a 0 per la squadra ospite. Poco dopo l'inizio del primo tempo tra il gol di Matteo Politano e il raddoppio di Petr Zielinski il match è stato interrotto per un quarto d'ora a seguito alcuni scontri tra gli ultras partenopei e quelli liguri.

C'è stato un anche un lancio di fumogeni sugli spalti e addirittura una breve invasione di campo. L'arbitro e i giocatori si sono fermati tutti ad osservare la scena nella speranza che si calmassero gli animi. Anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, assieme a Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam si sono reati sotto la curva ospiti per cercare di tranquillizzare i tifosi.

"Bisogna sempre valutare chi c'è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È una cosa che ci spacca il cuore, non è quello il modo giusto. Lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare”, ha detto Spalletti a fine gara nel commentare l'episodio sostenendo che “non devono succedere questi episodi negli stadi, poi bisogna capire i motivi ma comunque vanno condannate queste cose".

Ad esempio, ha aggiunto il tecnico dei partenopei, durante la stagione “si sono viste cose belle, come a Bergamo”, quando l'Atalanta è stata eliminata dall'Europa League “e i tifosi hanno festeggiato la squadra. Così come a Genova, che i tifosi hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto".