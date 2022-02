Spezia - Roma 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma vince con lo Spezia per uno a zero. Lo Spezia gioca in 10 per tutto il secondo tempo, e la Roma crea palle gol in continuazione trovando addirittura quattro legni, e le grandi parate di Provedel. La squadra di Mou domina il match ma non riesce a sbloccare il match fino al 99esimo quando Abraham si incarica di tirare un calcio di rigore assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Zaniolo. L’inglese regala così la vittoria ai suoi quando ormai il pareggio sembrava scritto.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Sala (13' pt Maggiore), Kiwior, Bastoni (18' st Gyasi); Verde (1' st Ferrer), Nzola, Agudelo. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Antiste, Nguiamba, Strelec, Bertola. Allenatore: Motta

ROMA (3-4-1-1): Rui Patricio; Mancini (1' st Zaniolo), Smalling, Kumbulla; Zalewski (35' st Shomurodov), Veretout (23' st El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan (47' st Bove), Karsdorp; Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Ibanez, Vina, Diawara, Keramitsis, Volpato, Perez, Maitland-Niles. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORE: 54' st Abraham (R) su rigore

NOTE: Espulsi: Al 45' pt Amian (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Agudelo, Amian, Kiwior, Maggiore (S); Mancini, Kumbulla, Zaniolo (R). Recupero: 5' pt, 9' st.

Spezia - Roma 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Spezia - Roma 0-1 giocata domenica 27 febbraio sono disponibili su Sky Sport