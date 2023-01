Spezia-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma continua a prendere adeguata rincorsa per presentarsi al big match del “Maradona” a Napoli a fine mese. Tre vittorie tra campionato e Coppa Italia (tutte ottenute mantenendo la porta inviolata) ed un pareggio, pesante, a San Siro in rimonta contro il Milan per i giallorossi, ricompresi nel compatto gruppo che sgomita per il secondo posto. La squadra di José Mourinho farà visita ad uno Spezia reduce dalla batosta di Coppa (sconfitta 5-2 contro l’Atalanta) ma ancora imbattuto in campionato in questo 2023, nel quale ha anche ottenuto sette giorni fa un pesantissimo successo sul campo del Torino. Proprio nelle sfide di Coppa Italia si registrano gli unici precedenti negativi dei giallorossi, battuti ai rigori nel 2015 ed a tavolino nel 2021 (3-0 per i liguri) per aver effettuato un cambio di troppo. Quattro, invece, gli incroci in Serie A, con un pareggio e tre vittorie per la Roma, tra cui quella di febbraio 2022 arrivata su rigore – trasformato da Abraham – fischiato al termine di un interminabile consulto da parte dell’arbitro con la sala Var.

Spezia-Roma, le scelte di Gotti

La partenza repentina di Kiwior con direzione Londra e la squalifica di Nikolaou rendono obbligate le scelte del tecnico ligure in difesa, dove davanti a Dragowski prenderanno posto Caldara in mezzo ed Amian e Hristov in qualità di braccetti. Non dovrebbe cambiare il tandem offensivo, formato da Gyasi e Nzola con Verde a partire dalla panchina. Le corsie laterali saranno occupate da Holm a destra e Reca a sinistra, mentre come interno si candida per una maglia da titolare la new-entry Zurkowski, il quale deve superare la concorrenza di Agudelo per partire dal 1’ insieme a Bourabia ed Ampadu.

Spezia-Roma, le scelte di Mourinho

Zaniolo non figura nell’elenco dei convocati, al pari di Wijnaldum il cui rientro è nuovamente rimandato. La soluzione offensiva adottata dal tecnico portoghese è legata all’impiego di Pellegrini, che non ha ancora smaltito la botta alla coscia subita nel match contro il Genoa. Se il capitano giallorosso sarà regolarmente in campo, giocherà avanzato tra le linee al fianco di Dybala in appoggio alla punta Abraham. In caso contrario virata sul 3-5-2 con un centrocampo più ribusto: sulle fasce si sistemeranno Celik e Zalewski (favorito su El Shaarawy) mentre non è da escludere la rinuncia al diffidato Cristante per lasciare spazio a due tra Matic, Bove e Tahirovic. Per il medesimo motivo, nella retroguardia a protezione di Rui Patricio, che farà registrare il rientro di Ibanez, uno tra Mancini e Smalling potrebbe restare in panchina lasciando posto a Kumbulla, per scongiurare il rischio di un cartellino giallo che significherebbe saltare la sfida col Napoli.

Spezia-Roma, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Caldara, Hristov, Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca, Gyasi, Nzola. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Spezia-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Roma, in programma domenica 22 gennaio allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia con inizio alle 18, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.