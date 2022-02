Spezia-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con una striscia di pareggi consecutivi aperta (tre consecutivi, mai ottenuti dal marzo 2015 quando furono quattro) ed in serie positiva in serie A dallo scorso 16 gennaio, la Roma prova ad accostarsi alla zona Europa in una sfida che mette di fronte la formazione con più continuità offensiva – lo Spezia, a segno da nove gare consecutive – a una di quelle che nel 2022 ha subito di più, come testimoniano le tredici reti incassate dai giallorossi in sette sfide (solo l’Empoli, con sedici ha fatto peggio). I passi falsi contro Fiorentina e Bologna hanno fatto scivolare pericolosamente i padroni di casa in una classifica che ora vede i bianconeri a +4 dalla zona retrocessione, agganciati a quota 26 dalla Sampdoria ed avvicinati da Venezia e Cagliari. La formazione capitolina vuole invece sfruttare il match del “Picco” come trampolino di lancio per un marzo che propone la doppia sfida di Conference con il Vitesse, lo scontro diretto con l’Atalanta ed il derby di ritorno con la Lazio.

Spezia-Roma , le scelte di Thiago Motta

Il tecnico dei liguri non avrà Manaj appiedato dal giudice sportivo: probabile il ricorso a Nzola unica punta con il trittico Gyasi, Verde e Maggiore (con Kovalenko come alternativa) tra le linee. Nella diga mediana si posizioneranno Kiwior e Sala sebbene Bastoni – al rientro dall’infortunio – reclami spazio. A protezione di Provedel ci saranno Erlic e Nikolaou come centrali difensivi, Reca sulla corsia mancina ed Amian nuovamente a destra dopo aver scontato il turno di squalifica.

Spezia-Roma , le scelte di Mourinho

Tutti disponibili a parte Boer, Ibanez e Spinazzola, ma le incertezze sono perlopiù legate al modulo utilizzabile. Il 4-2-3-1 prevede Rui Patricio tra i pali, Smalling ed il rientrante Mancini al centro di una difesa completata da Karsdorp e Vina sulla fasce ma entrambi in ballottaggio con Maitland Niles. Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini supporterebbero Abraham mentre rischia Sergio Oliveira nel duello con Veretout e Cristante per i due posti nella cerniera di centrocampo. In allenamento è stato però provata anche la difesa a tre con la linea di centrocampisti a quattro: Kumbulla nel pacchetto arretrato comporterebbe il sacrificio di una pedina avanzata, con un posto da titolare in meno sul fronte d’attacco che potrebbe comprendere Pellegrini in appoggio a Zaniolo ed Abraham, ma anche l’inglese vertice offensivo appoggiato dal capitano e Mkhitaryan.

Spezia-Roma , le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Sala, Kiwior, Maggiore, Gyasi, Verde, Nzola. All. Thiago Motta

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Vina, Pellegrini, Abraham. Zaniolo. All. Mourinho

Spezia-Roma , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Roma sarà trasmessa sa Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.