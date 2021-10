Spezia-Salernitana, Thiago Motta contro Castori: chi perde rischia il posto

Scontro diretto per la salvezza allo stadio Picco: in ballo anche la permanenza dei due tecnici sulle rispettive panchine

Uno scontro salvezza in piena regola. La sfida tra Spezia e Salernitana, in programma sabato 16 ottobre allo stadio Picco, ha già il sapore di uno spareggio per non retrocedere, malgrado il campionato sia appena agli inizi. Le due formazioni, dopo sette giornate di campionato, navigano appaiate al penultimo posto con appena quattro punti conquistati, frutto, per entrambe, di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte. Un ruolino di marcia che ha messo in discussione la panchina dei rispettivi tecnici, con Thiago Motta da una parte e Fabrizio Castori dall'altra chiamati ad un segnale per salvare il posto.

Thiago Motta a rischio esonero, la situazione

Maggiormente critica, al momento, sembra essere la posizione dell'ex centrocampista di Inter e Psg. Lo Spezia è infatti reduce da tre ko consecutivi: se i primi due, arrivati contro Juventus e Milan al termine di partite ben giocate, potevano anche starci, altrettanto non può dirsi per il 4-0 incassato sul campo del Verona prima della sosta per le Nazionali. Uno scivolone che ha fatto meditare la dirigenza ligure, non più disposta ad assistere a prove simili. Per il momento il club ha confermato la propria fiducia a Thiago Motta, ma difficilmente un passo falso contro la Salernitana scivolerebbe via senza conseguenze, con i nomi di Rolando Maran, Davide Nicola e Marco Giampaolo già sul taccuino degli aquilotti.

Castori in bilico, servono conferme dopo la vittoria con il Genoa

Appena più serena la situazione di Fabrizio Castori, che ha prolungato la propria permanenza sulla panchina della Salernitana grazie alla vittoria prima della sosta contro il Genoa. Il tecnico, che al Picco dovrà fare probabilmente a meno di Franck Ribery, è però adesso chiamato ad una conferma. Il club si aspetta un segnale già dalla trasferta di Spezia contro una diretta concorrente per la salvezza, altrimenti potrebbero tornare in auge i nomi di Fabio Liverani e Giuseppe Iachini.