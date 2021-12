Spezia - Sassuolo 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Pareggio ricco di gol, ma sofferto per il Sassuolo, che anche al Picco contro lo Spezia continua a passare in svantaggio e poi a recuperare. Sul 2-0 per i padroni di casa, la doppietta dell'azzurro Raspadori ha regalato un punto insperato all'intervallo per i neroverdi di Dionisi. Splendida la rete del 2 a 2 finale: finta al limite dell’area, fuori gioco Hristov e destro potente in rete. Gli emiliani sfiorano la vittoria con Berardi all’82’: la sua rovesciata viene "parata" da Erlic.

MARCATORI: 35′ Manaj, 48′ Gyasi (Sp); 21′ s.t. e 34′ s.t. Raspadori (Sa)

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi (76′ Hristov), Kovalenko (67′ Verde), Sala (67′ Bourabia), Maggiore (87′ Bastoni), Reca; Manaj (87′ Colley), Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (46′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (86′ Harroui), Lopez, Henrique (46′ Raspadori); Berardi, Scamacca, Defrel (69′ Boga). Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Maresca

NOTE: AMMONITI: Reca, Maggiore, Sala, Hristov (Sp); Frattesi, Kyriakopoulos, Berardi (Sa).

