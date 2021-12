Spezia-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Spezia di nuovo in crisi, Sassuolo in forte crescita, al Picco si sfidano due squadre che stanno vivendo momenti agli antipodi. Thiago Motta ha perso le ultime tre gare di campionato, è alle soglie della zona retrocessione e rischia di nuovo l’esonero. Dopo aver salvato la panchina qualche settimana fa, il tecnico deve vincere per allontanare il fantasma di Eugenio Corini. Situazione diversa invece per Dionisi, l’impatto con la Serie A non è stato semplice per il giovane allenatore, ora però il suo Sassuolo ha cambiato marcia ed è l’incubio delle grandi: battute Juve e Milan e fermato sul pari il Napoli il rimonta. I neroverdi puntano a confermarsi anche senza gli stimoli derivanti dai match contro le big.

Spezia-Sassuolo: le scelte di Thiago Motta

Lo Spezia, dopo il turnover di metà settimana contro l’Inter, tornerà a schierera la formazione titolare con Provedel in porta e il rientro dei migliori come Maggiore a centrocampo, Nikolau in difesa e Nzola in attacco. Senza Leo Sena ancora infortunato, Thiago Motta ha ancora qualche dubbio da sciogliere, in particolare in attacco dove Verde è in vantaggio su Strelec, mentre in mediana l’ex di turno Bourabia dovrebbe accomodarsi in panchina per fa posto a Sala.

Spezia-Sassuolo: le scelte di Dionisi

Cambi in vista per Dionisi, in attacco vicino agli inamovibili Scamacca e Barardi dovrebbe esserci questa volta Defrel e non Raspadori. Tutta da scoprire invece la difesa dove sono in sei a giocarsi tre maglie.. A sinistra Rogerio è favorito su Kyrakopoulos, dall’altra parte pià Muldur di Toljan, mentre in mezzo dovrebbe giocare Chiriches. La buona notizia è il ritorno di Boga che però partirà dalla panchina.

Spezia-Sassuolo: le probabili formazioni

Spezia (4-3-3) Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Sassuolo (4-3-3) Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel.

Dove vedere Spezia-Sassuolo in diretta tv e streaming

La sfida di domenica pomeriggio sarà trasmessa solamente da DAZN, visibile attraverso la App e il sito ufficiale con i dispositivi abilitati, tra questi smartphone, tv di ultima generazione, pc, tablet e console come Playstatiom e XBOX. La telecronaca della partita sarà affidata a Andrea Calogero e il commento tecnico all’ex centrocampista Alessandro Budel. Suu DAZN sarà poi possibile rivedere gli highlights della gara dopo il fischio di inizio.