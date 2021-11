Spezia - Torino 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Torino prova a scuotersi solo nel finale, dopo che Sala dalla trequarti ha scagliato il tiro della vittoria che ha sorpreso Milinkovic-Savic. Accade al 14', ma la partita è decisa. Lo Spezia vince 1 a 0 e cambia il volto della sua classifica in modo netto. Thiago Motta da oggi non è più dentro la bagarre della zona retrocessione con 11 punti. Il Toro, brutta copia di quello che aveva schiantato la Samp nel turno precedente, non è pervenuto al Picco. Una sconfitta che manda su tutte le furie Juric, non spiegabile solo con l'assenza per squalifica del grande ex Pobega (fresco di chiamata Azzurra). I granata restano a metà classifica, ma ora rischiano di vedersi agganciare e avvicinare anche dalle pericolanti delle ultime posizioni (Spezia compreso, ora ha solo tre punti in meno).

In una partita equilibrata e senza grandissimi spunti di cronaca, il gol della vittoria spezzina è un gioiello raro: Sala ricevuto un passaggio orizzontale da Kovalenko, si sposta il pallone sul destro e fa partire da quasi trenta metri un tiro imparabile per il portiere granata.

Il tabellino

Marcatore: 14’ st Sala.



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko (47’ st Salva Ferrer), Sala (26’ st Salcedo), Maggiore, Verde (35’ st Manaj), Gyasi, Nzola. All. Motta.

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic, Djidji (39’ st Izzo), Bremer, Rodriguez, Singo (29’ st Zaza), Rincon (12’ st Baselli) Lukic, Aina, Praet, Linetty (12’ st Pjaca), Belotti (12’ st Sanabria). All. Juric.



Arbitro: Daniele Orsato di Schio (Vi).



Ammoniti: 39’ Rincon (T), 6’ st Linetty (T), 20’ st Amian (S), 31’ st Sanabria (T) e Nikolaou (S), 44’ Kovalenko (S).

Spezia - Torino 1-0: dove vedere gol e highlights