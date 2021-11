Spezia-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato 6 novembre alle 15 il programma di Serie A mette una di fronte all’altra Spezia e Torino, due squadre in periodi decisamente diversi tra loro per cui i tre punti potrebbero risultare fondamentali. Gli ospiti continuano il loro campionato tra alti e bassi, anche se va detto che ultimamente il grande nemico di Juric è stato il calendario. Il tecncio ha battuto Sampdoria e Genoa e ha perso con Milan, Juventus e Napoli, sempre per 1-0 e senza mai sfigurare. I granata sono in fiducia, con un successo possono superare i "cugini" bianconeri, e affrontano una squadra che invece è reduce dal 3-0 di Firenze in cui i liguri si sono sciolti senza lottare. Per questo Thiago Motta è a rischio e senza un risultato positivo domani potrebbe anche essere esonerato.

Spezia-Torino: le scelte di Thiago Motta

L’allenatore proverà a tenersi stretta la panchina continuando con i suoi principi di gioco: squadra offensiva e tanta voglia di giocare il pallone, così si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Coley che torna, ma solo per la panchina, mentre Agudelo, Reca e Bourabia sono ancora ai box e non saranno della gara. Tutti i dubbi dell’ex giocatore della Nazionale azzurra ruotano intorno all’attacco: Gyasi è l’unico sicuro del posto, mentre Strelec e Salcedo partono in vantaggio su Verde e Antiste, la scelgta peerò non è ancora stata fatta. Rebus anche sul centravanti con Nzola e Manaj a giocarsi la maglia.

Spezia-Torino: le scelte di Juric

Qualche cambio forzato anche per Juric che non avrà a disposizione Pobega, squalificato, e Praet che forse riuscirà a recuperare ma solo per la panchina. Ci sarà invece Pjaca mentre per Breakalo lo stop sarà abbastanza lungo. Due i dubbi principali di formazione alla vigilia: Kone, apparso in ottime condizioni con il Napoli, insidia Rincon, mentre in attacco si ripropone il ballottaggio tra Belotti e Sanabria con il primo in leggero vantaggio. Viste le poche scelte tra i trequartisti il Toro potrebbe schierare Zaza dall’inizio al fianco della prima punta e Linetty alle spalle della coppia offensiva.

Le probabili formazioni di Spezia-Torino

Spezia (4-2-3-1) Provedel, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Torino (3-4-1-2) Milinkovic, Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic Rincon, Aina; Linetty; Zaza, Belotti.

Dove vedere Spezia-Torino in diretta streaming e in tv

La partita di sabato alle 15 al Picco sarà trasmessa solamente da DAZN che ha l’esclusiva sulla gara. La piattaforma è accessibile, solo per gli abbonati, su Smart TV compatibili con le App, su tutti i televisori collegati alla TIMVISION BOX oppure su consolle Palystation e XBOX, oltre tablet, pc e smartphone. La telecronaca della gara è stata affidata ad Andrea Calogero, al commento tecnico ci sarà Simone Tiribocchi.