Spezia - Venezia 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Incredibile e infinito Spezia: con il gol di Gyasi in pieno recupero, vince lo scontro diretto contro il Venezia al Picco e si aggiudica la prima sfida della 31a giornata. Thiago Motta in paradiso, momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione. Partita con poche emozioni e tanta pressione su entrambi i fronti per i punti in palio nella lotta alla salvezza.

Nel primo tempo parte bene la squadra ligure: subito chance per Bastoni, fermato da Maenpaa. Risponde Aramu, che colpisce una traversa su punizione. A quattro minuti dalla fine una super parata di Maenpaa sul colpo di testa di Manaj evita il peggio, ma al 94' Gyasi trova il gol che regala una vittoria pesantissima in casa spezzina. Il Venezia, che ha sempre una gara in meno, non si schioda dal penultimo posto con i suoi 22 punti.

Il tabellino

Marcatore: 48’ st Gyasi.



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (22’ st Salva Ferrer), Maggiore, Kiwior, Bastoni (45’ st Sala), Kovalenko (11’ st Verde), Gyasi, Agudelo (22’ st Manaj). All. Motta.

Venezia (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Cuiscance (28’ st Kiyine), Vacca (13’ st Crnigoj), Ampadu, Aramu (37’ st Almeida), Okereke, Johnsen (13’ st Nsame). All. Bertolini (Zanetti squalificato).

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 34’ st Maggiore (S), 40’ st Manaj (S), 47' st Okereke (V), 48’ st Gyasi (S).

Spezia - Venezia 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Spezia - Venezia 1-0 giocata sabato 2 aprile sono disponibili su Sky Sport