Spezia - Verona 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Hellas batte lo Spezia, e batte il Covid, espugnando lo stadio 'Picco'. Una settimana caotica ha accompagnato il Verona, e la Serie A in generale, verso questa prima giornata dell'anno nel giorno dell'Epifania. L'annuncio di dieci casi positivi nella squadra gialloblù, di cui otto atleti e due membri dello staff tecnico, ha messo in forte dubbio la trasferta ligure. L'ASL, tuttavia, non ha bloccato gli scaligeri, che si sono dunque presentati alla sfida con gli elementi rimasti a disposizione (più qualche giovane della Primavera). Senza comunicare i convocati, il Club scaligero poco prima dell'inizio della gara ha dato notizia dei calciatori attualmente positivi, saliti nel frattempo a dieci: Montipò, Berardi, Magnani, Çetin, Coppola, Faraoni, Frabotta, Cancellieri, Bessa e Ragusa, tutti regolarmente vaccinati e in isolamento domiciliare, al pari di tre componenti dello staff, risultati anch'essi positivi.

Marcatori: 14' s.t. Caprari, 25' s.t. Caprari, 40' s.t. Erlic.



SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca (dal 26' s.t. Antiste); Agudelo, Strelec (dal 6' s.t. Verde). All. Thiago Motta.



HELLAS VERONA (3-4-1-2): Pandur; Tameze (dal 37' s.t. Depaoli), Günter, Ceccherini; Casale, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna (dal 26' s.t. Barak), Caprari; Simeone (dal 26' s.t. Kalinic). All. Tudor.



Arbitro: Mariani.



Ammoniti: 29' p.t. Veloso (V), 45' p.t. Casale (V), 30' s.t. Verde (S), 34' s.t. Agudelo (S), 42' s.t. T. Motta (all. S).



Espulsi: 42' s.t. Agudelo (S), 49' s.t. (T. Motta all. S).

