Spezia-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto in novanta minuti, Spezia e Verona si affrontano al Picco nel match che potrebbe riaprire o chiudere la corsa salvezza. Le Aquile sono quartultime e godono di tre punti di vantaggio sui prossimi avversari che per completare una rimonta inimagginabile fino a pochi mesi fa hanno bisogno della vittoria. All'andata vinsero i liguri 2-1 al Bentegodi, un vantaggio perché in caso di arrivo a pari punti a decidere il verdetto finale sarebbero proprio gli scontri diretti.

Spezia-Verona: le scelte di Semplici

Semplici, che ha esordito sulla panchina dei bianchi la scorsa giornata pareggiando con l'Udinese, vara uno Speza iperoffensivo che schierato con il 4-2-3-1. Il centravanti sarà Nzola, 11 reti in campionato di cui due domenica scorsa, sostenuto da Verde, Agudelo e Gyasi. In mediana Ekdal è in vantaggio su Esposito, all'appello mancheranno Holm, Zoet, Bastoni e Moutinho, tutti infortunati.

Spezia-Verona: le scelte di Zaffaroni

Problemi in attacco in casa Hellas con Djuric e Henry che non saranno della gara, quindi spazio a Gaich con a sostegno Lazovic e Ngoge, giovane trequartista arrivato a gennaio e autore di due gol. Due i ballottaggi ancora aperti, a destra Depaoli dovrebbe avere la meglio su Faraonri, in difesa più Coppola che Dawidowicz. Fuori dai giochi Miguel Veloso, Hrustic, Sulemana e Ceccherini.

Spezia-Verona: le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Nzola. All. Semplici.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich.

Spezia-Verona in diretta tv e streaming

La sfida del Picco di domenica alle 12,30 tra Spezia e Verona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e in tv da Sky ai canali 202, 240, 249 e 251, inoltre le immagini saranno disponibili su Now Tv e sulla App Sky Go. La telecronaca su DAZN sarà di Andrea Calogero e Fabio Bazzani mentre su Sky sarà di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.